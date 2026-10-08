S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 08.10.2025 wurden Waters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Waters-Anteile betrug an diesem Tag 327.65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.305 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 133.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 435.99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33.07 Prozent vermehrt.

Waters wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch