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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Waters-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Waters-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Waters-Aktie bei 255.92 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 39.075 Waters-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’400.28 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 11.11.2026 auf 470.90 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 18’400.28 USD, was einer positiven Performance von 84.00 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Waters belief sich zuletzt auf 46.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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