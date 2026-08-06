Waters Aktie 112574 / US9418481035
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Waters gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Waters-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Waters-Anteile letztlich bei 157.25 USD. Bei einem Waters-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.636 Waters-Aktien. Die gehaltenen Waters-Papiere wären am 05.08.2026 254.37 USD wert, da der Schlussstand 400.00 USD betrug. Mit einer Performance von +154.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Waters belief sich zuletzt auf 38.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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