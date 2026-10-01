S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Waters-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Waters-Aktie bei 158.49 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Waters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63.095 Waters-Anteilen. Die gehaltenen Waters-Aktien wären am 30.09.2026 27’723.52 USD wert, da der Schlussstand 439.39 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 177.24 Prozent.

Der Marktwert von Waters betrug jüngst 43.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch