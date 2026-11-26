Am 26.11.2016 wurde das Waters-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Waters-Aktie bei 138.72 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Waters-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.209 Waters-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’279.48 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 25.11.2026 auf 454.93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 227.95 Prozent zugenommen.

Waters erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch