Waters Aktie 112574 / US9418481035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Waters-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Waters-Aktie bei 156.19 USD. Bei einem Waters-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.402 Waters-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’639.09 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 02.09.2026 auf 412.20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163.91 Prozent vermehrt.
Am Markt war Waters jüngst 39.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Waters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Waters-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Waters Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.