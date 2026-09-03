S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Waters-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Waters-Aktie bei 156.19 USD. Bei einem Waters-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.402 Waters-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’639.09 USD, da sich der Wert eines Waters-Anteils am 02.09.2026 auf 412.20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 163.91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Waters jüngst 39.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch