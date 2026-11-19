Heute vor 5 Jahren wurden Trades Waters-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Waters-Anteile an diesem Tag bei 349.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.286 Waters-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Waters-Papiers auf 466.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33.28 Prozent erhöht.

Insgesamt war Waters zuletzt 44.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch