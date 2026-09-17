Waters Aktie 112574 / US9418481035
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Waters-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Waters-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 275.80 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Waters-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.363 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 418.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.79 USD wert. Mit einer Performance von +51.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Waters-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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