Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Waste Management von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Waste Management-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde das Waste Management-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 215.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Waste Management-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.463 Waste Management-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 213.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98.80 USD wert. Das entspricht einem Minus von 1.20 Prozent.
Waste Management wurde jüngst mit einem Börsenwert von 85.37 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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