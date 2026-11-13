S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waste Management von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Waste Management-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 204.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48.897 Waste Management-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’936.34 USD, da sich der Wert eines Waste Management-Anteils am 12.11.2026 auf 244.11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19.36 Prozent.

Waste Management war somit zuletzt am Markt 95.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch