S&P 500-Titel Waste Management-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waste Management von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Waste Management-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62.28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Waste Management-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.606 Waste Management-Anteilen. Die gehaltenen Waste Management-Aktien wären am 08.10.2026 337.35 USD wert, da der Schlussstand 210.10 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 237.35 Prozent angewachsen.

Waste Management war somit zuletzt am Markt 83.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch