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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wabtec-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Wabtec gewesen.
Am 27.11.2023 wurde die Wabtec-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 116.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.567 Wabtec-Papiere. Die gehaltenen Wabtec-Anteile wären am 25.11.2026 2’463.72 USD wert, da der Schlussstand 287.59 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’463.72 USD entspricht einer Performance von +146.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Wabtec bezifferte sich zuletzt auf 48.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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