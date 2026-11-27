Am 27.11.2023 wurde die Wabtec-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 116.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.567 Wabtec-Papiere. Die gehaltenen Wabtec-Anteile wären am 25.11.2026 2’463.72 USD wert, da der Schlussstand 287.59 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’463.72 USD entspricht einer Performance von +146.37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Wabtec bezifferte sich zuletzt auf 48.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch