Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Wabtec-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Wabtec-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Wabtec-Anteile an diesem Tag 113.49 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Wabtec-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.811 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (280.83 USD), wäre das Investment nun 2’474.49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 147.45 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Wabtec belief sich zuletzt auf 47.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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