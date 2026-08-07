S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Wabtec-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Wabtec-Anteile an diesem Tag 115.65 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Wabtec-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.865 Wabtec-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (295.23 USD), wäre das Investment nun 255.28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 155.28 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich zuletzt auf 50.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch