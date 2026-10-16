Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Wabtec-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Wabtec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Wabtec-Anteile 80.83 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wabtec-Aktie investiert, befänden sich nun 12.372 Wabtec-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’560.06 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 15.10.2026 auf 287.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 256.01 Prozent gesteigert.
Der Wabtec-Wert an der Börse wurde auf 48.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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