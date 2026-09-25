S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Wabtec-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 194.52 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Wabtec-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.141 Wabtec-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (290.23 USD), wäre die Investition nun 1’492.03 USD wert. Mit einer Performance von +49.20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Wabtec eine Börsenbewertung in Höhe von 49.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch