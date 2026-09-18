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Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088

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Wabtec-Performance 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wabtec von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Wabtec-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Wabtec
228.64 CHF -0.21%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Wabtec-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Wabtec-Aktie letztlich bei 74.91 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Wabtec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.335 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372.21 USD, da sich der Wert eines Wabtec-Papiers am 17.09.2026 auf 278.82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 272.21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Wabtec belief sich jüngst auf 46.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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