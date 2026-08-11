W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in W R Berkley von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in W R Berkley-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.90 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 303.931 W R Berkley-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.08.2026 21’524.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 115.24 Prozent.
W R Berkley wurde am Markt mit 26.59 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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