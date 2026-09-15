W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die W R Berkley-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des W R Berkley-Papiers betrug an diesem Tag 16.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58.880 W R Berkley-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 70.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’172.82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 317.28 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von W R Berkley bezifferte sich zuletzt auf 26.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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