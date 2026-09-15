S&P 500-Titel W R Berkley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in W R Berkley von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das W R Berkley-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des W R Berkley-Papiers betrug an diesem Tag 16.98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58.880 W R Berkley-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der W R Berkley-Aktie auf 70.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’172.82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 317.28 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von W R Berkley bezifferte sich zuletzt auf 26.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch