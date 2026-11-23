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|Vulcan Materials-Investition
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien verlieren können.
Am 23.11.2025 wurden Vulcan Materials-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vulcan Materials-Papier 287.83 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Vulcan Materials-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.347 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94.11 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Anteils am 20.11.2026 auf 270.87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5.89 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Vulcan Materials jüngst 34.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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