S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Vulcan Materials-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vulcan Materials-Papier 291.16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Vulcan Materials-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.343 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vulcan Materials-Aktie auf 274.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.28 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 5.72 Prozent gleich.

Vulcan Materials war somit zuletzt am Markt 35.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch