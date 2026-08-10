S&P 500-Titel Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vulcan Materials-Papier bei 224.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.446 Vulcan Materials-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126.92 USD, da sich der Wert einer Vulcan Materials-Aktie am 07.08.2026 auf 284.69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.92 Prozent vermehrt.

Vulcan Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch