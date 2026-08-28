S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde die VF-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 76.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.305 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 13.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.80 USD wert. Mit einer Performance von -82.20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte VF einen Börsenwert von 5.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch