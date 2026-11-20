Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der VF-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das VF-Papier 75.99 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.316 VF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 26.23 USD, da sich der Wert einer VF-Aktie am 19.11.2026 auf 19.93 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 73.77 Prozent.

VF war somit zuletzt am Markt 8.24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch