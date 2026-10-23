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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VF-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die VF-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des VF-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.74 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die VF-Aktie investiert hat, hat nun 141.363 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 17.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’471.02 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 75.29 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für VF eine Börsenbewertung in Höhe von 6.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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