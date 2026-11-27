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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VF von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen VF-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades VF-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das VF-Papier bei 54.08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 18.492 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 397.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.30 Prozent verringert.
Insgesamt war VF zuletzt 8.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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