S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der VF-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14.26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die VF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70.126 Anteilen. Die gehaltenen VF-Papiere wären am 05.11.2026 1’424.96 USD wert, da der Schlussstand 20.32 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42.50 Prozent gesteigert.

VF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch