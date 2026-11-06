|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender VF-Einstieg?
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VF-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in VF-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der VF-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14.26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die VF-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70.126 Anteilen. Die gehaltenen VF-Papiere wären am 05.11.2026 1’424.96 USD wert, da der Schlussstand 20.32 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42.50 Prozent gesteigert.
VF erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
06.11.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VF-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VF-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Ausblick: VF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Verlust hätte ein VF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu V.F. Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.