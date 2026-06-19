V.F Aktie 983365 / US9182041080
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19.06.2026 16:02:28
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VF-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem VF-Papier statt. Zum Handelsende stand die VF-Aktie an diesem Tag bei 11.76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 850.340 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 17.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’736.39 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47.36 Prozent.
VF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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