S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VF-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 61.767 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’050.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.00 Prozent.

Jüngst verzeichnete VF eine Marktkapitalisierung von 6.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch