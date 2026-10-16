V.F Aktie 983365 / US9182041080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in VF-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VF-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 61.767 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’050.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5.00 Prozent.
Jüngst verzeichnete VF eine Marktkapitalisierung von 6.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
16.10.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VF von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VF von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu V.F. Corp.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.