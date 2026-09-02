Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vertiv-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Vertiv-Anteile an diesem Tag bei 28.59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertiv-Aktie investiert, befänden sich nun 3.498 Vertiv-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 255.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 895.31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +795.31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vertiv bezifferte sich zuletzt auf 99.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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