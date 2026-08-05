S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertiv-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 05.08.2021 wurden Vertiv-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.35 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 365.631 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 98’694.70 USD, da sich der Wert einer Vertiv-Aktie am 04.08.2026 auf 269.93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 886.95 Prozent angewachsen.

Der Vertiv-Wert an der Börse wurde auf 101.28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch