Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vertiv-Anlage
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertiv-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Vertiv-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 05.08.2021 wurden Vertiv-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.35 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 365.631 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 98’694.70 USD, da sich der Wert einer Vertiv-Aktie am 04.08.2026 auf 269.93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 886.95 Prozent angewachsen.
Der Vertiv-Wert an der Börse wurde auf 101.28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vertiv Holdings
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vertiv-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Handel in New York: Am Mittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Vertiv Holdings
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Vertiv Holdings am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.