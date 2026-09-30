Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Vertiv-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 30.09.2021 wurde das Vertiv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.09 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertiv-Aktie investiert, befänden sich nun 41.511 Vertiv-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’308.84 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 29.09.2026 auf 248.34 USD belief. Damit wäre die Investition um 930.88 Prozent gestiegen.
Vertiv wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94.01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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