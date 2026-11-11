S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurde die Vertiv-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vertiv-Anteile betrug an diesem Tag 179.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Vertiv-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.585 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertiv-Papiers auf 194.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’084.72 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’084.72 USD entspricht einer Performance von +8.47 Prozent.

Der Börsenwert von Vertiv belief sich zuletzt auf 76.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch