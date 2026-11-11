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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertiv-Aktie Investoren gebracht.
Am 11.11.2025 wurde die Vertiv-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Vertiv-Anteile betrug an diesem Tag 179.05 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Vertiv-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.585 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertiv-Papiers auf 194.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’084.72 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’084.72 USD entspricht einer Performance von +8.47 Prozent.
Der Börsenwert von Vertiv belief sich zuletzt auf 76.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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