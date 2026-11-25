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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Vertiv-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertiv-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.811 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertiv-Aktie auf 173.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 662.42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 562.42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vertiv einen Börsenwert von 71.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Vertiv Holdings am 25.11.2026
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