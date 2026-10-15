Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Verizon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 15.10.2021 wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Verizon-Aktie bei 52.27 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Verizon-Aktie investierten, hätten nun 191.314 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 44.42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’498.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.02 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 181.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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