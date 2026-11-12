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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Verizon-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Verizon-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52.34 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.911 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 89.03 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 11.11.2026 auf 46.60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.97 Prozent eingebüsst.
Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 191.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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