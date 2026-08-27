S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Verizon-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Verizon-Aktie bei 52.07 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Verizon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.205 Verizon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 50.19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 963.89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3.61 Prozent vermindert.

Insgesamt war Verizon zuletzt 208.78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch