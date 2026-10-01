S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 43.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.282 Verizon-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.65 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 30.09.2026 auf 45.87 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.65 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Verizon einen Börsenwert von 190.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch