S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verizon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.36 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Verizon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299.760 Verizon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 46.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’082.73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Verizon belief sich jüngst auf 196.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch