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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 213.96 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.674 Verisk Analytics A-Aktien. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Aktien wären am 21.10.2026 898.95 USD wert, da der Schlussstand 192.34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.10 Prozent.
Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich jüngst auf 24.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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