S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 213.96 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.674 Verisk Analytics A-Aktien. Die gehaltenen Verisk Analytics A-Aktien wären am 21.10.2026 898.95 USD wert, da der Schlussstand 192.34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.10 Prozent.

Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich jüngst auf 24.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch