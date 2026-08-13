S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.08.2025 wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 264.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verisk Analytics A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.379 Verisk Analytics A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 180.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.28 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 68.28 USD entspricht einer negativen Performance von 31.72 Prozent.

Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 23.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch