S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Verisk Analytics A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Verisk Analytics A-Anteile an diesem Tag 207.97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.481 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Verisk Analytics A-Aktie auf 171.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 17.39 Prozent gleich.

Der Marktwert von Verisk Analytics A betrug jüngst 22.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch