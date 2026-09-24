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Verisk Analytic a Aktie 10595048 / US92345Y1064

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Lukrative Verisk Analytics A-Investition? 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Verisk Analytic a
142.18 CHF 0.25%
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Das Verisk Analytics A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Verisk Analytics A-Anteile an diesem Tag 207.97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.481 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Verisk Analytics A-Aktie auf 171.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82.61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 17.39 Prozent gleich.

Der Marktwert von Verisk Analytics A betrug jüngst 22.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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