S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verisk Analytics A von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Verisk Analytics A-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verisk Analytics A-Anteile 83.84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.193 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 188.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124.43 Prozent erhöht.

Der Verisk Analytics A-Wert an der Börse wurde auf 25.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch