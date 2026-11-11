S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Ventas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ventas-Anteile bei 42.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.350 Ventas-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 212.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.34 USD belief. Mit einer Performance von +112.27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47.04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch