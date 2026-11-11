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|Lukratives Ventas-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Ventas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Ventas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ventas-Anteile bei 42.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.350 Ventas-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 212.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.34 USD belief. Mit einer Performance von +112.27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47.04 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Ventas Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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