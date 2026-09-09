S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68.26 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.465 Ventas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 131.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.87 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 31.66 Prozent.

Am Markt war Ventas jüngst 46.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch