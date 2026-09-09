Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Ventas-Anlage?
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Ventas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Ventas-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68.26 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.465 Ventas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 131.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.87 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 31.66 Prozent.
Am Markt war Ventas jüngst 46.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ventas Inc.
Analysen zu Ventas Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.