S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Ventas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ventas-Aktie 43.43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 230.256 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 83.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’306.93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93.07 Prozent gesteigert.

Der Ventas-Wert an der Börse wurde auf 42.50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch