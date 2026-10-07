Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Ventas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ventas-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68.85 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.524 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’188.96 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 06.10.2026 auf 81.86 USD belief. Mit einer Performance von +18.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Ventas belief sich zuletzt auf 41.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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