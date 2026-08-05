Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Ventas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Ventas-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ventas-Papier bei 72.73 USD. Bei einem Ventas-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.749 Ventas-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 90.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’249.14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.91 Prozent angewachsen.
Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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