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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Valero Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Valero Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Valero Energy-Papier bei 130.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Valero Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 76.494 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32’607.66 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 22.10.2026 auf 426.28 USD belief. Mit einer Performance von +226.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Valero Energy einen Börsenwert von 125.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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