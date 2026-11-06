S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Valero Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Valero Energy-Papier bei 57.87 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Valero Energy-Aktie investiert hat, hat nun 17.280 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 351.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’069.29 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 506.93 Prozent erhöht.

Valero Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101.60 Mrd. USD gelistet.

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Redaktion finanzen.ch